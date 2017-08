Ex-gerente do Banco do Brasil de Fronteiras morre em Teresina

Faleceu nesta segunda-feira (31) em Teresina o bancário Boaventura Cardoso que dirigiu por algum tempo a Agência do Banco do Brasil de Fronteiras.

De simplicidade e humildade ímpar, Boaventura e sua esposa Suely Guimarães deixaram um bom ciclo de amizades no município.

O bancário faleceu em decorrência de esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença provocada pela degeneração progressiva no primeiro neurônio motor superior no cérebro e no segundo motor inferior na medula espinhal. Esses neurônios são células nervosas especializadas que, ao perderem a capacidade de transmitir os impulsos nervosos, dão origem à doença.

FONTE: Blog Fronteiras Online