Ex-presidiário é assassinado em bar no bairro Conduru

Um ex-presidiário identificado como Natanael Albuquerque, mais conhecido como Socó Cortez, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (12) no Bar da Raylha, localizado no bairro Conduru. A polícia ainda não tem informações sobre a autoria do crime.

Segundo informações de populares, a vítima estava sentada no bar quando foi atingindo por dois disparos de arma de fogo e morreu no local.

Prisão

Socó havia sido preso em dezembro de 2014 juntamente com Francisco Carlos Borges, conhecido como “Macaquinho” de 33 anos, que também foi morto em maio deste ano no bairro Belo Norte. A prisão aconteceu no bairro Morada do Sol, durante uma operação de combate ao tráfico de drogas.

Socó trabalhava como chaveiro. Ele foi a 11º vítima de homicídio em Picos no ano de 2016.