Ex-presidiário é preso com tabletes de maconha no bairro Paroquial

A Polícia Civil de Picos, através do serviço de inteligência, prendeu nesta segunda-feira (13), por volta das 9h da manhã, um ex-presidiário identificado como Joelson Cardoso da Silva. A prisão aconteceu na residência do suspeito, localizada na Rua Bahia I, no bairro Paroquial, em Picos.

Os policiais encontraram na residência cinco tabletes de maconha, equivalente a cinco quilos do entorpecente.

A polícia acredita ainda que a droga seria comercializada no carnaval.

Joelson foi levado à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

Preso com pedras de crack em sua residência

Essa não é a primeira vez que Joelson é preso com drogas em sua residência. No último dia 21 de maio de 2015 ele foi preso pela Polícia Civil juntamente com a Força Tática 1 e 2 com cinco pedras de substância semelhante ao crack (LEIA A MATÉRIA), sendo quatro menores e uma maior, que serviria para quebrar e revender.

A droga foi encontrada em sua residência no bairro Paroquial.

Na época, Joelson confessou aos policiais que vendia o entorpecente para a sua sobrevivência, pois não tinha da onde tirar o sustento.