Ex-vereador de Caldeirão Grande do Piauí, Raimundo Cirilo, morre aos 53 anos

Na tarde da última terça-feira (15), o ex-vereador do município de Caldeirão Grande do Piauí, Raimundo Cirilo de Carvalho, 53 anos, morreu ao sofrer um infarto repentino em sua residência.

Raimundo Carvalho havia chegado de suas propriedades na zona rural do município, e estava em sua residência, quando sua esposa, Maria Alencar, que também já foi candidata a vereadora, saiu para a farmácia, na volta a mesma já encontrou seu vizinho tentando socorrer o ex-vereador.

Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital da cidade de Fronteiras-PI, mas não resistiu e faleceu.

Raimundo Cirilo de Carvalho foi Vereador da cidade de Caldeirão Grande durante o período de 2004 a 2008. No município, foi decretado luto oficial, e não foi decidido, até o momento, se terá uma passagem do corpo pela câmara da cidade.

O corpo do ex-vereador foi velado na residência dele, e terá uma missa de corpo presente as 15h30min desta quarta-feira (16), e do local o corpo seguirá para o cemitério.

Piauí em Foco