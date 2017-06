Ex-vocalista da Cavaleiros do Forró e o marido morrem em acidente de carro

No início da tarde desta sexta-feira (16) a cantora paraibana Eliza Clivia, 36 anos, ex-vocalista da Banda Cavaleiros do Forró , e o marido o baterista Sérgio Ramos morreram em um acidente de trânsito no Centro de Aracaju, segundo o produtor da cantora Jailson Souza.

O acidente aconteceu na esquina das ruas Arauá e Maruim. Eliza e o marido, o baterista Sérgio Ramos, retornavam de uma entrevista na TV Aperipê, onde falaram sobre o show que seria realizado na noite desta sexta (16), quando o carro foi atingido na lateral por um ônibus. Os dois morreram no local. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a perícia e remoção dos corpos.

Além do casal, outras três pessoas da equipe estavam no carro. O motorista Cleberton José dos Santos, 35 anos, João Paulo Tavares da Silva, 32 anos, e Paulo Texeira de Carvalho, 38, foram socorridos com escoriações leves pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“Cheguei Aracaju! Já estou aqui na @tvAperipê, com o querido @nivaldocandido daqui a pouquinho no ar, no programa #segurançaemalerta. Em seguida, #rádioIIhaFM, Tv Taláia, rádio #FMSergipe Boa tarde!”, escreveu na legenda da foto.

Fãs da cantora e da banda publicaram mensagens na imagem divulgada pela cantora no Instagram. “Sem acreditar, meus sentimentos aos familiares. Que Deus conforte os corações de todos nesse momento”, escreveu um fã. “Meu Deus!! Sem acreditar nessa tragédia, que Deus conforte o coração dos familiares e amigos!”, escreveu outro.

Carreira

Eliza nasceu em Livramento, na Paraíba. Depois de cantar na banda Laços de Amor, entrou, em 2003, para o grupo Cavaleiros do Forró, onde lançou nove álbuns e seis DVDs, conquistando a maioria dos fãs. Eliza permaneceu por dez anos na banda, até anunciar seu desligamento, em 2013, junto com Jaílson Santos, com foi casada até 2016.

Os dois entraram no grupo Forró Cavalo de Aço, onde permaneceram até 2017, quando Eliza anunciou sua carreira solo.

Na quinta-feira (15), Eliza Clívia publicou uma foto com a leganda: “Na estrada agora a caminho de Aracaju/SE… vou rever e matar a saudade do meu povo querido e amado!”. (Foto: Reprodução/Instagram)

Fonte: Correio24h | G1