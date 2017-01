Executivo articula projeto para “aliviar” dívidas dos servidores

Na cartilha de ações vislumbradas pelo Governo do Piauí ao longo de 2017 está um projeto para equacionar as dívidas pessoais dos servidores, de modo que ele possa ter condições de renegociá-las e saná-las, visando ainda uma reeducação do ente no que tange ao orçamento familiar, evitando que a situação de endividamento volte a comprometer sua liquidez financeira. Para implantar a ação, o Executivo está em fase de negociação com uma instituição financeira, o desejo é lançá-la nos primeiros meses desse ano. “Estamos tentando criar uma estrutura de fazer um processo de equacionamento da dívida familiar dos servidores, estamos trabalhando com uma instituição financeira em que poderemos fazer um diagnóstico da situação financeira de cada servidor, se necessário fazer um alongamento de seu endividamento para que ele possa ter uma situação de liquidez maior, esse é um dos focos”, afirmou o secretário de Administração e Previdência, Franzé Silva.

Com o aperto financeiro a concessão de reajustes salariais encontra barreiras, desse modo a ideia do Governo é viabilizar que o servidor tenha mais recursos livres, sem que eles estejam comprometidos com altas dívidas. “Se o Estado não pode aumentar salário, ele tem que dar condições para o servidor ter mais renda no bolso, então a gente está trabalhando esse projeto com um banco oficial, onde se pretende lançar no primeiro trimestre de 2017 um olhar especial sobre as dívidas do servidor, decidimos criar uma forma de sanear e reeducar, não só dar as condições de que ele renegocie suas dívidas pessoais, mas também através da Escola de Governo criar uma lógica de como educar o orçamento daquela pessoa, dar curso de orçamento familiar”, afirmou.

Esta e outras ações visam valorizar o serviço público no Piauí, assim o líder da administração prospecta novos avanços para 2017, mesmo diante de todas as dificuldades. “São varias ações que estão sendo feitas ou planejadas, de forma a dar melhores condições de vida a ele, como também estimular o bom atendimento à população”, comentou.

