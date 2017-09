Exército abre processo seletivo para contratação de profissionais

O Exército Brasileiro vai abrir na próxima segunda-feira (18) as inscrições para teste seletivo destinado a selecionar candidatos voluntários para a prestação de serviços técnicos temporários. O órgão visa a formação de cadastro reserva de profissionais e as contratações vão ocorrer de acordo com a necessidade do Exército. A contratação de profissionais temporários valerá pelo período mínimo de um e no máximo oito anos.

CLIQUE AQUI e veja o edital.

O processo acontecerá em vários estados, no caso do Piauí, será realizado pelo Comando da 10ª Região Militar, que também abrange o estado do Ceará. As inscrições encerram no dia 29 de setembro e a previsão e convocação é a partir de 2018.

No caso da cidade de Teresina a seleção será de profissionais para o cargo de Oficial Técnico Temporário, para as áreas de Engenharia Civil e Engenharia Florestal. Para o cargo de Sargento Técnico Temporário, há vagas para Técnico em Edificações, Técnico em Enfermagem, Técnico em Geodésia e Cartografia (Topografia) e Técnico em Recursos Humanos.

Em Picos, o cargo é de Sargento Técnico Temporário, para vagas de Técnico em Manutenção Elétrica Automotiva, Técnico em Estradas e Técnico em Operação de Equipamento de Engenharia (pesado ou leve).

Os interessados devem ter entre 18 e 38 anos, com altura mínima de 1,60 para homens e 1,55 para mulheres, além de atender as especificações do Exército que constam no edital. As inscrições devem ser feitas de forma presencial no 2º Batalhão de Engenharia de Construção, localizado na Avenida Frei Serafim em Teresina, ou no 3º Batalhão de Engenharia de Construção localizado em Picos, no período de 13h às 16h30.

GP1