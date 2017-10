Exército faz ações de fiscalização em São Raimundo Nonato

nicia nesta semana, na região de São Raimundo Nonato, Sul do estado, a operação Espectro 2017, promovida pelo 25° Batalhão de Caçadores.

A operação tem como missão a realização de diversas atividades, como o programa de adestramento básico da Companhia de pronto emprego do Batalhão, que irá distribuir militares em diversos pontos da região para realizarem o trabalho de fiscalização de produtos controlados pelo Exército Brasileiro e de fiscalização da distribuição de água da Operação Carro-Pipa.

Haverá ainda patrulha nas áreas do Parque Nacional Serra da Capivara, visando a proteção do patrimônio histórico.

Seguindo a programação, no dia 5 de outubro, será realizado o Simpósio de Defesa Nacional e Desenvolvimento Sustentável no Semiárido Piauiense, no Centro de Pastoral Diocesano, localizado no centro da cidade de São Raimundo. O evento contará com palestras ministradas por civis e militares, além da presença de autoridades e de estudantes universitários da região.

Para a finalização da operação Espectro 2017, ainda no dia 5 de outubro ocorrerá uma ação Cívico social na praça da Igreja matiz de São Raimundo Nonato, que contará com a participação da população para realizarem atividades de lazer, cidadania e cultura, atendimento médico-odontológico, serviços de documentação e apresentação da Banda do 25° BC, dentre outras atividades promovidas em parceria do 25° BC com a prefeitura da cidade.

