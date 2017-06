Exército sorteia 98 rotas de carros-pipa para Jaicós, Paulistana, Picos e Pimenteiras

O Exército vai sortear nesta quarta-feira (31), os carros-pipa que vão atender 98 rotas em quatro cidades do Sul do estado. Ao todo, 390 pipeiros estão credenciados para disputar as vagas destinadas aos polos de Picos, Pimenteiras, Jaicós e Paulistana.

Segundo o comandante do 25º BC, coronel Francisco Nixon, a ideia é que todos os pipeiros participem da operação pelo menos uma vez. “Esses 98 que serão sorteados hoje já não participarão dos próximos, de modo que todos tenham feito uma rota pelo menos uma vez”, explicou ao Cidadeverde.com.

O credenciamento dos pipeiros vem ocorrendo desde o dia 9 de abril. O trabalho é feito pela Comissão Especial de Credenciamento da Operação Carro-Pipa, coordenada pelo 25º BC. A área de atribuição do batalhão inclui 61 cidades divididas em 13 polos.

Além de Picos, Pimenteiras, Jaicós e Paulistana, o trabalho de credenciamento dos pipeiros já foi concluído para as cidades de Assunção do Piauí, São Miguel do Tapuio, Dom Inocêncio, São Raimundo Nonato, Canto do Buriti, São João Piauí, Simplício Mendes, Oeiras. Para estes municípios, os sorteios serão feitos posteriormente.

Na semana passada, pipeiros decidiram paralisar a distribuição de água em Jaicós, município a 352 km de Teresina. O motivo da paralisação é uma redução na quantidade de água distribuída e na quilometragem a ser feita pelos pipeiros.

