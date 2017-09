Expopeixe realiza sua 4ª edição em Itainópolis

Aconteceu neste final de semana, sexta-feira e sábado, a IV Expopeixe – Exposição de Peixe de Itainópolis, cujo objetivo é divulgar a produção dos piscicultores itainopolenses. Na programação de dois dias, houve venda de peixes vivos e de comidas típicas à base dessa iguaria.

O município de Itainópolis conta hoje com mais de cem piscicultores, dos quais apenas dezoito compõem a Associação dos Piscicultores de Itainópolis. Entretanto, a API já tem um projeto para agregar mais produtores.

Auxiliar de logística da API, José Constantino, mais conhecido como Corino, relata que tem visto melhorias a cada ano. Segundo ele, os piscicultores têm obtido resultados muito satisfatórios. “Quando começamos, nós atendíamos apenas o município de Itainópolis. Hoje atendemos vários municípios. São dez cidades no total, incluindo Itainópolis. Tudo porque divulgamos o nosso produto”, afirma Corino.

Para Paulo Lopes, a Expopeixe é importante em vários aspectos. “Um evento desses traz negócios e atividades de cultura, lazer e entretenimento. É um negócio que busca dar visibilidade [à produção] e consolida uma atividade econômica muito importante, que é a piscicultura do nosso município”, destaca o prefeito de Itainópolis. “A prefeitura busca sempre incentivar esse tipo de evento, para despertar a vocação deles. Nós damos a estrutura e os artistas, e também fazemos a divulgação, a publicidade”, conclui Dr. Paulo.

Além da culinária, exposição de artesanato e apresentações musicais também fizeram parte do evento, realizado na Pç. Eng. Domingos Sávio. Na noite de quinta-feira (08), apresentaram-se bandas religiosas, da igreja Católica e das igrejas evangélicas. Já no sábado (09), houve o encerramento da exposição, no qual se apresentaram artistas locais, a banda Os Farreiros e a cantora Fafá Santana. Esta última, principal atração da noite.

Portal Odia