Fábrica de cimento de Fronteiras quer demitir quase metade de seus funcionários até o final do mês

O clima é de tensão na fábrica de cimento Itapissuma S/A na cidade de Fronteiras – PI. Primeiro os trabalhadores decidiram parar as atividades por tempo indeterminado por conta de atraso salarial. Agora a fábrica de cimento quer reduzir seu plantel de operários quase pela metade.

De acordo com informações, a empresa que possui pouco mais de quinhentos funcionários estaria sem pagar salários aos seus colaboradores há pelo menos três meses (LEIA MATÉRIA AQUI). Semana passada foi realizada uma reunião do sindicato com a administração da fábrica na tentativa de um acordo para o pagamento dos proventos e o retorno às atividades, mas não houve acordo entre as partes.

Para agravar a situação a empresa deu inÍcio nesta semana uma redução em seu quadro de funcionários. Segundo informações do vereador Izalberto Luz (PT) durante Sessão Ordinária na manhã desta sexta-feira, 17 de fevereiro, a empresa já demitiu cerca de 140 funcionários só esta semana, e até o final do mês, a meta é desligar pelo menos 200 colaboradores.

“Quando a empresa se instalou em nosso município como critério junto aos governos estadual e municipal era empregar pelo menos 500 funcionários, o que era de grande serventia para toda nossa região, agora ela de uma só vez reduz o quadro apenas para 300”, disse preocupado o vereador.

