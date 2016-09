FACEC abre inscrições para Pós Graduação de Gestão em Marketing

A Faculdade de Ciência e Educação do Caparaó (FACEC) oferta mais uma oportunidade para os profissionais que buscam uma formação de qualidade ao abrir inscrições para Pós Graduação de Gestão em Marketing.

Na cidade de Picos, as inscrições foram abertas no dia 10 de agosto, e as aulas estão previstas para serem iniciadas no dia 25 de setembro deste ano. A Pós Graduação de Gestão em Marketing tem duração de 17 meses.

Aos interessados em realizar a matrícula esta custa R$ 50,00, e pode ser feita no polo da FAECO, localizado na Rua Marcos Parentes, nº 253, Centro de Picos. O valor pago pelas mensalidades é de apenas R$ 150,00.

No mundo empresarial e competitivo, o Marketing tem sido ferramenta fundamental de sucesso para os negócios. Aliando ideias inovadoras às necessidades dos clientes, a gestão de Marketing tem sido um setor em constante ascensão.