FACEC abre vagas para Pós Graduação em Educação Infantil

Aos profissionais de Educação que buscam qualificar-se para o mercado de trabalho, a Faculdade de Ciência e Educação do Caparaó (FACEC) está ofertando vagas para Pós Graduação em Educação Infantil. Na cidade de Picos, as aulas estão previstas para ter início no dia 25 de setembro e tem duração de 14 meses.

A Pós Graduação em Educação Infantil oferece ao profissional que pretende atuar com crianças o conhecimento a respeito de psicomotricidade, jogos, organização de educação infantil, dentre outros recursos pedagógicos.

Para quem deseja fazer a Pós Graduação, as matrículas estão sendo realizadas na sede do Instituto Nexus, localizado na Rua Marcos Parente, Centro de Picos, ou através dos contatos: 99972-0031 (TIM)/ 99400- 5501 (CLARO).

Mais informações

O valor pago pela matrícula é de apenas R$50,00. Já as mensalidades, no total de 14, estão orçadas em R$110,00.