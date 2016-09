Faculdade R.Sá é a primeira empresa picoense a receber o certificado de qualidade ISO 9001

O Instituto de Educação Superior Raimundo Sá acaba de receber a certificação na norma ABNT NBR ISO 9001. Através dessa certificação, uma empresa define padrões para o sistema de gestão e qualidade. Além disso, também é usado para medir o nível de satisfação dos clientes, melhorando a eficácia da gestão da empresa. Na Faculdade R.Sá, a qualificação é referente à prestação de serviços educacionais de Graduação e Pós-graduação Lato Sensu. Buscando aperfeiçoar o seu processo de gestão e consequentemente a qualidade na prestação de serviços, a Faculdade R.Sá iniciou em março de 2015 o procedimento para garantir a certificação. Após um ano e três meses de muito trabalho integrado e em rede, nos dias 30 de junho e 01 de julho, a instituição recebeu o Auditor Líder da ABNT, Francisco Castro, para a realização da Auditoria que resultou na recomendação para certificação do selo de qualidade ISO 9001. O certificado foi recebido na primeira semana de setembro.

Para garantir a conquista de tal certificação de qualidade, a Faculdade R.Sá contou com a consultoria do Instituto IEMAX. Para o Consultor e Auditor Líder nas Normas ABNT, Eduardo Maia, que acompanhou o processo, a certificação é um grande diferencial no mercado. Ele destaca ainda o pioneirismos da Faculdade R.Sá. “A certificação na norma ABNT NBR ISO 9001 é importante para todas as empresas que buscam padronizar seus processos e garantir a qualidade e melhoria contínua dos serviços prestados, tendo como objetivo final a satisfação do cliente, já se tornando um requisito básico para muitas empresas permanecerem nesse mercado tão competitivo que estamos vivenciando. Atualmente a Faculdade R.Sá é a única empresa certificada pela ABNT na norma ABNT NBR ISO 9001:2008 na cidade de Picos-PI”, enfatizou.

Durante o processo de aperfeiçoamento organizacional para a qualificação a Faculdade passou por mudanças com o objetivo exclusivo de melhoria continua e contribuir, de forma cada vez mais eficiente para o desenvolvimento de Picos e região. Eduardo Maia destaca ainda as etapas do processo de certificação. “Ao ter em mente a implantação de um sistema de gestão da qualidade baseado na norma ABNT NBR ISO 9001 o empresário deve passar basicamente pelas seguintes etapas: realizar o diagnóstico inicial para identificar como está a aderência da empresa com os requisitos exigidos pela norma; padronização dos seus processos e implantação de controles; treinamentos na norma e nos procedimentos padronizados para alinhamento do entendimento entre todos os colaboradores da empresa; auditoria interna afim de verificar como está a aderência após a execução das etapas anteriores; ajustes que forem necessários conforme identificado na auditoria interna; auditoria de certificação, essa realizado por um organismo certificador credenciado onde após o final da mesma e a empresa obtendo êxito receberá o certificado final”, relacionou.

A Vice-Diretora da Faculdade R.Sá, Roberta Mara de Deus Urtiga, atribui a qualificação ao trabalho conjunto de todos que fazem parte da instituição. “Esse selo é referência mundial para a gestão de qualidade, certifica que a Faculdade R.Sá reúne requisitos no sistema de gestão de qualidade em sua organização afim de melhorar a relação com clientes e satisfazer os mesmos, reduzindo desperdícios sempre em busca da melhoria contínua de nossos serviços. Atribuímos essa qualificação ao trabalho coletivo de nossos funcionários e ao auxilio de nossos colaboradores juntamente com a direção que apoiou todas as implementações necessárias à certificação”, avaliou.

O Procurador Institucional, Auderi Martins Carneiro Filho analisa que o resultado positivo do processo de certificação representa o compromisso que a Faculdade R.Sá tem em oferecer ensino de qualidade. “Enquanto Instituição de Ensino Superior, somos rigorosamente avaliados e fiscalizados pelo Ministério da Educação, através de dados enviados pelos sistemas disponibilizados pelo MEC e por visitas de comissões de avaliação in loco. Em que pese os bons conceitos obtidos por nossos cursos de graduação, sentimos a necessidade de melhorar os nossos processos e nos aproximar dos nossos clientes, de forma que melhorias pontuais, mas relevantes, pudessem ser implementadas, aumentando a satisfação dos alunos e colaboradores. Por essa razão, para direção da Faculdade R. Sá essa certificação de qualidade da norma ISO 9001 representa muito mais que uma tarefa realizada, representa o nosso compromisso de continuar oferecendo a melhor educação superior do interior do Piauí”, finalizou.

Durante o processo, o Coordenador do Curso de Administração, Tales Antão, foi o representante da direção da IES, sendo responsável pelo acompanhamento do sistema de gestão de qualidade. Ele desta que a meta é o aperfeiçoamento contínuo. “O processo para implantação do Selo ISO 9001 foi um grande desafio para todos nós da Faculdade R.Sá, uma vez que permitiu uma rápida mudança nos processos, além da adoção de novas ferramentas de gestão. Os benefícios percebidos com a contemplação do selo são constantes e permitem ao colaborador compreender melhor os processos internos e a sua participação dentro do sistema de qualidade, para atender as necessidades do cliente, e, consequentemente, garantir a sua satisfação. É possível também perceber os ganhos gerados pela ausência do retrabalho e do desperdício. Hoje temos consciência de que avançamos muito no tocante a qualidade na prestação do nosso serviço e ao atendimento direto ao nosso cliente, e esta mudança foi resultante dos novos procedimentos adotados durante este processo. Nosso meta é continuar buscando a excelência e oferecer sempre o ensino de qualidade”, destacou.

Sobre a ISO

ISO 9001 é um conjunto de normas de padronização para um determinado serviço ou produto. Tem como objetivo melhorar a gestão de uma empresa. Para obter a certificação da ISO, uma empresa deve cumprir determinados requisitos, para que as várias fases sejam cumpridas de forma adequada.

ISO é uma organização não governamental fundada em 1947, em Genebra, e hoje presente em cerca de 162 países. A sua função é a de promover a normatização de produtos e serviços, para que a qualidade dos mesmos seja permanentemente melhorada. A adoção das normas ISO é vantajosa para as instituições uma vez que lhes confere maior organização, produtividade e credibilidade, elementos facilmente identificáveis pelos clientes, aumentando a sua competitividade.