A Faculdade R.Sá está com inscrições abertas para o Vestibular 2017.2

O Instituto de Educação Superior Raimundo Sá está com inscrições abertas para o Vestibular 2017.2 da instituição. São ofertadas vagas para os seguintes cursos: ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS, DIREITO, FISIOTERAPIA, JORNALISMO, PEDAGOGIA e SERVIÇO SOCIAL. O período de inscrições é de 08.05.2017 a 08.06.2017. A prova será realizada no dia 11 de junho, das 14h às 18h na própria instituição.

Recentemente a Faculdade R.Sá foi recredenciada pelo MEC (Ministério da Educação), tendo recebido o Conceito Institucional (CI) 4, em uma escala de 1 a 5. O Ministério da Educação faz uma avaliação constante e bastante rigorosa de todas as instituições de ensino superior do Brasil. É isso que garante um controle maior sobre a qualidade dos cursos que são oferecidos em instituições públicas e particulares. O reconhecimento do MEC garante que o diploma terá validade no mercado de trabalho.

Segundo o Índice Geral de Cursos, a Faculdade R. Sá está entre as melhores do Piauí. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação, divulgou em março os resultados dos indicadores de qualidade da educação superior de 2015. A Faculdade R. Sá ficou entre as melhores do Piauí, conquistando nota 3 no Índice Geral de Cursos do ano de 2015. O IGC, que vai de 1 a 5, é um indicador de qualidade que avalia as instituições de educação superior do país e é construído com base na média ponderada das notas dos cursos de graduação e pós-graduação de cada instituição. Das 35 instituições de ensino superior do Estado do Piauí, a Faculdade R. Sá está entre as 10 melhores, segundo o índice geral de cursos.