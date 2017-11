Faculdade Santo Agostinho divulga vestibular em Picos

O Núcleo de Relacionamento da Faculdade Santo Agostinho visitou nesta terça-feira, 7 de novembro, escolas da cidade de Picos, para divulgar o Vestibular FSA 2018.1.

Na ocasião, foram distribuídos panfletos e cartazes do processo seletivo pela cidade e discussão sobre profissões e sorteio de brindes nas turmas de melhores rendimentos na cidade de Picos.

As inscrições para o Vestibular FSA 2018.1 estão abertas e são realizadas no site, as provas ocorrem dia 19 de novembro.

Mais informações www.fsanet.com.br

