Família busca ajuda para tratamento de jovem com doença rara

Amigos e familiares buscam ajuda através de uma campanha para arrecadar fundos com o intuito de ajudar financeiramente o tratamento médico de Ana Paula Maria Luz, natural da cidade de Bocaina.

A jovem foi diagnosticada com uma patologia rara, a Doença de Wilson. Os sintomas começaram a surgir em janeiro deste ano, quando Ana Paula começou com sintomas de depressão e ansiedade.

No mês de março seu quadro se agravou, apresentando dificuldades para andar, insônia e crises psicóticas. Somente no mês de abril ela foi diagnosticada com a rara doença.

Em busca de um tratamento que minimizasse a patologia, Ana Paula foi levada para o estado de São Paulo, onde ficou internada durante todo o mês de junho no Hospital Santa Catarina.

Atualmente a jovem não anda, fala com bastante dificuldade e apresenta membros superiores e inferiores bem rígidos e parcialmente atrofiados.

O seu tratamento envolve uma equipe multidisciplinar composta por neurologista, psiquiatra, hepatologista, clínico geral, equipe de reabilitação e medicação prescrita.

A família pede ajuda financeira para auxiliar no seu tratamento médico e também por conta da transferência temporária de domicílio para Teresina e de revisões periódicas na cidade de São Paulo-SP.

Quem puder ajudar Ana Paula pode estar fazendo o depósito diretamente na conta da mãe da jovem.

Banco do Brasil

Banco: 001

Agência: 3350-2

Conta Poupança: 421.220-7

Variação: 51

Maria Rosa dos Santos

Por Daniela Meneses/ Portal O Povo