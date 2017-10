Família confirma que corpo de Camila Abreu foi encontrado na zona Sudeste em Teresina

O corpo da estudante Camila Abreu foi encontrado na região do Povoado Mucuim, após o posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-343. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança do Estado. O capitão Allisson Watson, principal suspeito de matar a jovem, desaparecida há seis dias, foi preso e deve ser encaminhado para a delegacia de Homicídios. O juiz da Central de Inquérito da Comarca de Teresina, Luís Moura Rego, expediu mandado de prisão contra o acusado. As investigações apontam que o capitão da PM é autor do homicídio da estudante Camila Abreu, com ocultação de cadáver.

Segundo Baretta, a estudante desaparecida na última quinta-feira foi assassinada no interior do veículo do capitão Allisson. “Nesse instante estamos fazendo diligências e buscas para prender o capitão pelo crime de homicídio e ocultação de cadáver. Nossas investigações apontam que Camila foi assassinada no interior do veículo de Allisson, que está escondido na casa de parentes, mas já sabemos onde o veículo está e se houver obstáculos na apreensão nós vamos prender o responsável”, declarou. Segundo ele, o veículo onde Camila teria sido assassinada é um Corola azul escuro. Segundo ele, as diligências e buscas são para cumprimento de mandato de prisão contra o capitão Allisson Watson, decretado pelo juiz Luis Moura Rego. Bareta disse que o capitão Alisson Watson matou Camila Abreu com um tiro no rosto no interior do veículo, onde eles mantiveram relações sexuais. Segundo ele, o assassinato ocorreu após uma discussão entre o casal. O carro estava estacionado nas margens da BR-343 na Ladeira do Uruguai próximo a um restaurante na zona Leste de Teresina, onde o telefone celular da estudante foi encontrado na sexta-feira, um dia após o seu desaparecimento. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública do Piauí confirmou as informações. A Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP – PI) informa que o capitão da Polícia Militar, Alisson Watson, foi preso na tarde desta terça-feira (31), suspeito de assassinar a estudante Camila Abreu . O corpo da vítima foi encontrado no povoado Mucuim, localizado em uma entrada após o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Br 343.

O delegado Francisco Costa “O Bareta” está em deslocamento e poderá conceder entrevistas no local.

Fonte: Com informações do Repórter Efrém Ribeiro, direto do local