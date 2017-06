Família de bebê faz campanha para custear cirurgia

Gizeuda descobriu, ainda durante o pré-natal, que o seu bebê possuía um cisto d’água no rim direito e que quando nascesse precisaria fazer um ultrassom para saber se o cisto havia desaparecido. Com apenas 1 mês de vida, Francisco Romeu Leal, fez um ultrassom que constatou que o cisto ainda estava no rim.

Segundo o tio de Francisco, Ronaldo Macedo, após o resultado do ultrassom, o médico pediu para que o bebê realizasse uma cirurgia com urgência para a retirada do rim para evitar que o outro rim fosse afetado. O médico deu o valor de R$ 9 mil.

Desesperados para que a cirurgia fosse feita logo e o fato do hospital não aceitar parcelamento, a família, que é de Santana do Piauí, recorreu a amigos e agiotas para conseguir o valor necessário. A cirurgia foi realizada, na manhã desta terça-feira (13), no Hospital Santa Maria, em Teresina, e de acordo com o tio, ocorreu tudo bem. Agora a família está fazendo uma campanha para arrecadar os R$ 9 mil para poder pagar a quem emprestou o dinheiro.

O tio contou que os pais do bebê, que está com quase dois meses, são humildes e não possuem emprego fixo e que toda ajuda é bem-vinda, até mesmo de alimento, pois eles estão em casa de apoio e estão tendo gastos com comida. A família está hospedada na rua Olavo Billac,1900, zona sul de Teresina.

Para quem quiser ajudar, o tio disponibilizou duas contas:

Caixa Econômica Federal

Agência: 0639 – Operação 013 – Conta Poupança 14.813-6

Banco do Brasil

Agência 0254 – Conta Corrente 62.158-7

Titular das contas: Ronaldo Macedo de França Lima

CPF: 936.377.803-72

Telefones para contato (89) 3443-1241 e (89) 9 8808-3121

GP1