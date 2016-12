Família de Francisco Santos procura por jovem desaparecida há 10 dias em São Paulo

Familiares da jovem Ivonete Brito,de 37 anos, natural do Povoado Boa Viagem, no km 87, zona rural de Francisco Santos, buscam por informações do seu paradeiro. A jovem que estava residindo há pouco mais de um mês com o ex-namorado na cidade de Paulínia, no Estado de São Paulo, está desaparecida desde o dia 17 de dezembro.

Sem informações, a família de Ivonete entrou em contato com o ex-namorado que informou que a mesma havia saído de casa para comprar roupas e não retornou mais. Na segunda tentativa por mais informações, o ex-namorado informou que Ivonete disse que iria embora de casa. Segundo ele, a jovem não levou seus pertences e nem documentos.

“O ex-namorado fala que ela [Ivonete] saiu de casa pra ir comprar uma roupa e não voltou mais. Primeiramente ele falou que ela saiu e não voltou. Aí no dia 20 de dezembro, ele falou que ela foi lá [casa onde estava morando] e não pegou nada, só falou que ia embora. Ele também diz que seus pertences ainda estão na casa dele como documentos, roupas”, informou Antônia Eciane, prima de Ivonete.

Antônia Eciane ainda revelou que após chegar em São Paulo, Ivonete mantinha contato com a família normalmente. Mas há 10 dias ela desapareceu, e não há qualquer informação sobre o paradeiro da jovem.

A família tem se mobilizado pelas redes sociais divulgando fotos com o objetivo de que alguém a reconheça, e assim possam encontrá-la. No entanto, até o momento não houve retorno.

Para quem souber de maiores informações, a família disponibilizou os contatos: (89) 99465-2661, (89) 99455-5368, (89) 99439-3431.

