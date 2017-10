Família divulga nota sobre acidente envolvendo juiz

A família do juiz de direito, José Osvaldo de Sousa, mais conhecido como Osvaldo Curica, que se envolveu em um acidente na madrugada do último domingo resultando na morte de um motociclista, divulgou uma nota sobre o fato. A colisão aconteceu próximo à avenida Severo Eulálio.

A nota relata que o juiz não se eximiu de qualquer eventual responsabilidade e só deixou o local do acidente após se certificar de que o Serviço Móvel de Urgência (SAMU) havia sido acionado.

“Na madrugada do último domingo (31), por volta de 4h30min, ocorreu um acidente de trânsito na BR-316, em razão do qual, infelizmente, houve uma vítima fatal, cujo nome será preservado em respeito à família. Por sua vez, registra-se que um dos veículos envolvidos no referido acidente pertence ao Sr. José Osvaldo de Sousa, popularmente conhecido como Osvaldo Curica, e era conduzido por este quando do ocorrido. Tal fato já foi devidamente comunicado à autoridade policial, ocasião em que o Sr. Osvaldo colocou-se inteiramente à disposição para prestar os esclarecimentos que forem necessários perante a autoridade competente.

Em momento algum o Sr. Osvaldo buscou se eximir de qualquer eventual responsabilidade, durante ou após o acorrido. Prova disso é que somente deixou o local do referido acidente após se certificar de que o Serviço Médico de Urgência (SAMU) havia sido acionado, deixando no veículo a documentação necessária para sua identificação, que foi encaminhada à autoridade policial para identificação formal.

Por se tratar de uma pessoa com histórico de problemas cardíacos, que requer cuidados permanentes no tratamento de tal condição, logo após o acidente, o Sr. Osvaldo Curica foi levado à casa de parentes para ser devidamente medicado, o que impossibilitou sua permanência no local da fatalidade.

Desde já, o Sr. Osvaldo Curica e toda a família Curica estão à inteira disposição da família enlutada neste momento tão triste, o que inclusive já foi feito pessoalmente, através de familiares. Há anos perdemos um ente querido em fatalidade semelhante e sabemos perfeitamente o quão pesarosa é tal situação, onde ter ou não razão é o que menos importa.”

Atenciosamente, família Curica

