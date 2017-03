Família pede ajuda para garoto que precisa de transplante de medula

Os familiares do pequeno, Cleiton de Brito, de apenas 9 anos de idade, diagnosticado com Anemia de Fanconi, doença que causa a falência da medula óssea lançaram a Campanha virtual “Ajuda Cleiton”. A mobilização clique aqui tem por objetivo angariar recursos para o tratamento do garoto que necessita de um transplante da medula. Cleiton de Brito é natural do Povoado Barro, zona rural de Santana do Piauí, distante 18 km de Picos.

O garoto Cleiton obteve o diagnóstico da doença há três anos. De lá para cá, o menino e familiares tem travado uma luta para conseguir recursos para realização do tratamento, pois o transplante está previsto para acontecer na Capital Curitiba, no Estado do Paraná.

Atualmente, Cleiton de Brito está sob acompanhamento de médicos de diversas especialidades: Hematologista, Endocrinologista, Pediatra, Otorrino, Dentista, Nutricionista e Clínicos.

O pai do menino, Jailton Brito, explicou que o filho já foi cadastrado no Sistema Único de Saúde (SUS), onde aguarda ser convocado para realização do transplante, mas até o momento não há previsão. Diante da situação, Cleiton é submetido periodicamente a transfusões de sangue.

“O meu filho periodicamente se submete a transfusões de sangue enquanto aguarda por um transplante de Medula óssea, procedimento que deverá ser realizado em Curitiba capital paranaense. Agradeço a todos os que puderem colaborar com a saúde do meu filho com recursos financeiros e orações”, disse Jailton.

Nos últimos meses o quadro clínico de Cleiton tem se agravado, daí a necessidade em caráter de urgência do transplante.

Para quem deseja obter mais informações e/ ou realizar doações contatar os telefones: (89) 9 8814-5627; (89) 9 8806-0985.

As doações também podem ser realizadas através de contas bancárias:

Caixa

Conta Corrente

Agência 0639

Operação 001

Número: 00030443-6

Fonte: Paula Monize/Folha Atual