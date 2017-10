Família picoense morre em acidente no Ceará

[ad#336×280]Um acidente na CE-090, no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), deixou três picoenses mortos; uma criança de seis anos, um adolescente de 14 anos e uma mulher de 27 anos. A família picoense que mora em Fortaleza iria curtir o final de semana na praia. Outras três pessoas que estavam no mesmo veículo ficaram gravemente feridas.

De acordo com a Polícia, o sinistro aconteceu por volta de 7h30 de ontem. O motorista que conduzia um veículo Ford Fiesta de cor verde subiu o canteiro central e se chocou contra um poste de iluminação pública.

Segundo informações do soldado Francisco Elvis, da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o automóvel, guiado por um homem identificado apenas como Victor, seguia de Fortaleza com destino à Praia da Tabuba e estaria com excesso de passageiros.

A PRE avaliou que o carro trafega a 80 quilômetros por hora no momento do acidente. No entanto, a velocidade permitida na via é de 60km/h. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, as pessoas que morreram estavam no banco de trás do veículo e, provavelmente, viajavam sem o cinto de segurança.

A causa do acidente deve ser conhecida após a liberação do laudo de criminalística em até 30 dias, mas segundo a PRE, os peritos descartaram o envolvimento de outro veículo, já que não havia marcas de outro automóvel na pista.

Identificação

Logo após o acidente uma conhecida das vítimas esteve no local e fez a identificação dos mortos e feridos. Os dois adultos que sobreviveram foram Victor, que foi removido do local em uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer); e Ana Paula de Sousa Andrade, 43 anos, levada por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os dois foram levados para o Instituto Doutor José Frota (IJF). Além do Samu e Ciopaer, uma guarnição do Corpo de Bombeiros esteve no local.

O terceiro sobrevivente, uma criança de 9 anos de idade, sofreu traumatismo craniano entre outras escoriações. Ela foi levada por em uma viatura do Batalhão de Policiamento Comunitário (BPCom-Ronda do Quarteirão) para uma unidade hospitalar em Caucaia e depois transferida para o IJF.

De acordo com a PRE, os mortos foram identificados como Erica Poliana Nunes de Andrade, 27, Apoenio,16, e uma criança de quatro anos, identificada apenas como Jorge.

Conforme ainda a Polícia, além do veículo estar trafegando com excesso de passageiros e de velocidade, dentro do carro havia uma bicicleta, o que piorou as lesões sofridas pelas vítimas. A reportagem entrou em contato com o IJF para saber o estado de saúde das vítimas. No entanto, nada foi informado na unidade médica.

