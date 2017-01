A professora Margarida Minervina da Silva, natural de São Julião-PI, popularmente conhecida como “Margarida do Primo”, foi destaque no ‘Fantástico’ da Rede Globo na edição deste domingo, 08 de janeiro.

Margarida reside há 15 anos na cidade satélite de Ceilândia, no Distrito Federal, e virou referência pelo trabalho educacional voluntário que realiza com crianças carentes da comunidade Sol Nascente, umas das maiores favelas do Brasil.

Assista a reportagem: