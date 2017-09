Feira Livre de Picos irá receber barracas padronizadas

A Prefeitura de Picos e o Banco do Brasil firmaram uma parceria para aquisição de barracas padronizadas na feira livre de Picos. O convênio foi assinado nessa terça-feira (26) pelo prefeito Padre Walmir Lima.

O objetivo do projeto é a organização dos espaços e a construção de uma identidade visual mais agradável para a população de Picos e visitantes.

De acordo com o secretário de Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Iata Rodrigues, esse projeto surgiu no começo do ano e já vem firmando convênios e parcerias com instituições bancarias, entre elas Banco do Brasil e Banco do Nordeste. “Recentemente o Banco do Nordeste nos presenteou com computadores e alguns moveis para que a gente montasse a sala do empreendedor dentro da estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e o Banco do Brasil nos deu um grande presente que são 20 computadores, que serão utilizados na estrutura do polo tecnológico um espaço voltado totalmente para a tecnologia”, disse.

O secretario explica que serão contemplados de imediato 260 barraqueiros que estão localizados na praça Justino Luz, com a padronização das barracas locais, a tradicional feira de Picos irá melhorar de forma considerável o seu aspecto visual, beneficiando, com isso, vendedores e consumidores. “Trabalhar em um local organizado é sempre melhor. E com a chegada das barracas padronizadas com teto igual para todos além de dar beleza vai dar um destaque a cidade, passamos a ter uma feira mais agradável e organizada”, relatou.

O secretário reiterou ainda que as barracas serão colocadas na feira livre ainda este ano.

Por Fabricia Santos