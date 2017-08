Festejo de Nossa Senhora dos Remédios terá início no dia 6 de agosto; Veja a programação!

Terá início na próxima segunda-feira, 06 de agosto, a 167ª Festa de Nossa Senhora dos Remédios padroeira da cidade e da Diocese de Picos. Para marcar a abertura, às 04h, haverá a alvorada festiva, seguida de procissão com a imagem de Nossa Senhora dos remédios pelas ruas da cidade.

A festa segue até o dia 15 de agosto, dia em que se celebra a Assunção de Nossa Senhora.

Este ano o festejo traz como tema “Olhar para Maria, assumir nossa missão” e como lema: “Eis aqui a serva do Senhor” (Lc 1).

Durante os nove dias haverá a novena/missa, às 19h, cada noite presidida pelo um sacerdote da Diocese, com animação dos noitários e a participação de todo o povo picoense e em geral. confira abaixo a programação e participe com a sua família.

Programação para todos os dias:

12:00h…. Ofício de Nossa Senhora

(Todas as famílias soltam um fogo ao meio-dia durante o novenário)

18:00h…. Confissões auriculares e Reza do Terço

(Responsáveis: Mulheres do Terço, Legião de Maria e Apostolado da Mãe Rainha)

19:00h…. Novena e Missa

Rifa

Responsáveis: Acólitos e Pastoral da Acolhida

Bazar

Responsáveis: Karleusa, Fernando, Fátima, André, Toinha e outros colaboradores

DIA 05/08/2017 (Sábado)

Todo o dia……. Confissão auricular na Catedral

17:30h…………. Início da Carreata, saindo da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Aroeiras do Matadouro

19:00h…………. Encerramento na Catedral com a Missa

DIA 06/08/2017 (Domingo)

Festa da Transfiguração do Senhor

04:00h…………. Abertura – Alvorada festiva

04:30h…………. Saída e procissão saindo da Catedral, seguindo pelas ruas retornando para a Igreja Catedral, seguida do hasteamento da Bandeira da Festa de Nossa Senhora dos Remédios.

09:00h…………. Missa na Catedral

1ª Leitura…….. Dn 7, 9-10. 13-14

Salmo………….. Sl 96 (97)

2ª Leitura…….. 2Pd 1, 16-19

Evangelho…….. Mt 17, 1-9

Pregador………. Pe. David de Sousa Barros (Paróquia Nossa Senhora dos Remédios)

Noitário……….. Casais Paroquianos, Pastoral Familiar, Viúvas , Viúvos e Feirantes

Quermesse…… Comunidade Belo Norte, Pastoral da Acolhida, Apostolado da Oração, Escolas Estaduais, Municipais e Particulares (Diretores, professores, secretários, zeladores, merendeiras e vigias)

DIA 07/08/2017 (Segunda-feira)

Leitura…………. Is 7, 10-14; 8, 10

Salmo………….. 39 (40)

Evangelho…….. Lc 1, 26-38

Pregador………. Pe. Sérgio Leal de Moura (Área Pastoral de Acauã)

Noitário……….. Pastoral da Acolhida, Shalom, Apostolado da Oração, Professores(as), Polícias Civil e Militar e Moradores de rua.

Quermesse…… Legião de Maria, Escravos de Amor à Maria, Terço dos Homens, Terço das Mulheres e Apostolado da Mãe Rainha

DIA 08/08/2017 (Terça-feira)

Leitura…………. Ml 3, 1-4

Salmo………….. 23 (24)

Evangelho…….. Lc 2, 22-40

Pregador………. Pe. Adalto Vieira dos Santos Filho (Paróquia São José Operário – Picos)

Noitário……….. Legião de Maria, Escravos de Amor à Maria, Terço dos Homens, Terço das Mulheres e Apostolado da Mãe Rainha.

Quermesse…… Pastoral do Dizimo, Pastoral Carcerária, Grupo Esperança Viva e Patrocinadores da Festa

DIA 09/08/2017 (Quarta-feira)

Leitura…………. Ecl 3, 3-7. 14-17a

Salmo………….. 127 (126)

Evangelho…….. Lc 2, 41-52

Pregador………. Pe. Jônas de Moura Batista (Paróquia de Itainópolis)

Noitário……….. Pastoral do Dizimo, Pastoral Carcerária, Grupo Esperança Viva e Patrocinadores da Festa

Quermesse…… Pão dos Pobres, Círculo Operário, Missionários Madre Cândida, Secretaria de Saúde (Técnico de Enfermagem)

DIA 10/08/2017 (Quinta-feira)

Leitura…………. Is 62, 1-5

Salmo………….. 94 (96)

Evangelho…….. Jo 2, 1-11

Pregador………. Dom Alfredo Scháffler (Bispo Emérito de Parnaíba)

Noitário……….. Pão dos Pobres, Circulo Operário, Madre Cândida, Garis, Secretaria de Saúde (Técnico de Enfermagem), Vocacionados, Irmãs Religiosas Filhas de Jesus e Filhas de Maria, Leigos CordimarianasQuermesse…… Pastoral da Criança, Pastoral do Batismo, Catequese Infantil, Perseverança, Catecumenato e Comerciantes.

DIA 11/08/2017 (Sexta-feira)

Leitura…………. Is 61, 9-11

Salmo………….. Sl 112 (113)

Evangelho…….. Mt 12, 46-50

Pregador………. Pe. Fernando Amando (Paróquia de Padre Marcos)

Noitário……….. Pastoral da Criança, Pastoral do Batismo, Catequese Infantil, Perseverança, Catecumenato e Comerciantes.

Quermesse…… Renovação Carismática, Pastoral da Juventude, Pastoral da Pessoa Idosa, Confraria Nossa Senhora do Carmo e Motoristas.

DIA 12/08/2017 (Sábado)

Leitura…………. Gn 3, 9-15. 20

Salmo………….. 97 (96)

Evangelho…….. Jo 19, 25-27

Pregador………. Dom Plínio José Luz da Silva (Bispo Diocesano de Picos)

Noitário……….. Renovação Carismática, Pastoral da Juventude, Pastoral da Pessoa Idosa, Confraria Nossa Senhora do Carmo e Motoristas.

Quermesse…… Shalom e Comunidades Urbanas

DIA 13/08/2017 (Domingo)

05:00h…………. Celebração Penitencial com absolvição individual

09:00h…………. Missa

12:00h…………. Ofício e Missa

18:00h…………. Acolhida das comunidades rurais no Museu Ozildo Albano (Praça Josino Ferreira).

1ª Leitura…….. 1Rs 19, 9a. 11-13a

Salmo………….. Sl 84 (85)

2ª Leitura…….. Rm 9, 1-5

Evangelho…….. Mt 14, 22-33

Pregador………. Pe. Francisco Bezerra Neto (Paróquia San Savino – Itália)

Noitário……….. Comunidades Rurais e Urbanas

Quermesse…… Comunidades Rurais

DIA 14/08/2017 (Segunda-feira)

Vigília da Festa da Assunção de Nossa Senhora

18:00h…………. Missa campal

Leitura…………. Cr 15, 3-4. 15-16; 1-2

Salmo………….. 131 (130)

Evangelho…….. Lc 11, 27-28

Pregador………. Pe. Antônio Cristo de Oliveira (Paróquia de Marcolândia)

Noitário e Quermesse…. Movimentos Sociais (Rotary, Lions, CDL, AMIPI, ACIMPI, Sindicatos, Movimento Negro, Escoteiros e APAE), filhos da terra que moram fora, Garis, Guardas de Trânsitos, Polícias: Militar, Civil e Rodoviárias, Corpo de Bombeiros, Empresários, os Três Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) e o povo em geral

DIA 15/08/2017 (Terça-feira)

Solenidade da Assunção de Maria e Festa de N. Srª dos Remédios

05:00h…………. Alvorada Festiva

07:00h……… MISSA SOLENE no Adro da Igreja Catedral

Presidente……. Pe. Francisco Pereira Borges (Pároco)

Responsáveis.. Equipe de Liturgia

1ª Leitura…….. Apoc 11, 19a; 12, 1. 3-6. 10 – Sl 44

Salmo………….. 44

2ª Leitura…….. 1 Cor 15, 20-27

Evangelho…….. Lc 1, 39 -56

11:45h…………. Consagração das Famílias

(Oração no livro da festa)

12:00h…………. Fogos

15:00h…………. Missa no Hospital Dr. Oscar

17:00h…………. Missa da Dedicação da Catedral

Presidente……. Pe. Antônio Mendes Neto (Vigário Geral da Diocese de Picos)

Procissão Luminosa com a imagem de Nossa Sra. dos Remédios saindo da Catedral, seguindo pela Rua Santo Antônio, Tv. 15 de novembro, Av. Getúlio Vargas, Praça Félix Pacheco, Rua Cel. Luís Santos, Praça Josino Ferreira, Rua Cel. Francisco Santos, Tv. Benedito Reinaldo, Praça Justino Luz, retornando para Praça Justino Luz, encerrando na Catedral;

Bênção do SS. Sacramento

Sorteio da rifa

Arreamento da Bandeira