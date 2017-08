Festival da Cajuína reúne produtores de todo o estado

Oficinas, palestras e apresentações artísticas fazem parte da programação do 5º Festival da Cajuína, que começa nesta quinta-feira (24), no Shopping Riverside, e segue até sábado (26). O evento é realizado pela Cooperativa de Produtores de Cajuína do Piauí (Cajeuspi), com apoio das Secretarias de Estado do Desenvolvimento Rural (SDR) e da Cultura (Secult) e parceiros como Sebrae, Senai, Senac, Emater, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (Unisol) Brasil.

“O Festival da Cajuína é uma fonte de divulgação do nosso produto e uma forma de mostrar para as pessoas a qualidade desse produto. A produção de cajuína aumentou muito depois do primeiro festival, em 2009, e de lá para cá vem crescendo em torno de 20%. Pessoas fabricando a cajuína, todo mundo interessado em fazer uma cajuína melhor, com mais qualidade. E o festival também traz o produtor para se capacitar, assistir palestras, realmente melhorar cada vez mais a qualidade dos produtos”, define Lenildo de Lima e Silva, presidente da Cajuespi e da Câmara Setorial da Cajucultura.

A Cajuespi foi fundada em 2005 e hoje conta com 120 fábricas de cajuína cooperadas e mais de 2.700 pessoas da agricultura familiar. Em 2016, foram produzidas 980 mil garrafas da bebida e, para esse ano, a expectativa é chegar a um milhão e 300 mil garrafas. “A cajuína é uma fonte de renda para a economia local. Como também o caju, porque da cajuína nós tiramos o bagaço e trabalhamos fazendo doces e comida”, diz Lenildo.

Patrícia Vasconcelos Lima, superintendente da Agricultura Familiar da SDR, destaca o apoio da Câmara Setorial de Cajucultura do Piauí, que reúne órgãos estaduais, empresas privadas e produtores e tem contribuído bastante na realização de todas as edições do festival.

“Esse evento é um momento importante, onde são discutidos temas fundamentais, não apenas à questão da capacitação, mas os próprios rumos da cajucultura no Piauí. Tivemos, nos últimos anos, uma diminuição considerável da área plantada de caju no estado devido ao período de estiagem que ocorre nos últimos anos. A SDR, com a Câmara Setorial da Cajucultura e outras entidades, tem realizado um trabalho de distribuição de mudas de caju-anão precoce, com prioridade para essas áreas que foram atingidas pela seca e tiveram perdas consideráveis dos espaços plantados. O Piauí tem uma produção considerável de caju, a cajuína é um patrimônio brasileiro, mas também um patrimônio aqui do Piauí, e o festival, além dessas discussões, desses rumos, também ajuda a divulgar os produtos da cajuína aqui do estado”, define Patrícia.

Cajuína

Bebida genuinamente piauiense, a cajuína foi registrada como Patrimônio Cultural Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e recebeu o selo de Indicação de Procedência, espécie de indicação geográfica que reconhece reputação, qualidades e características ligadas ao local de origem. A bebida é vendida em mercados do Piauí e Ceará, e também para outros estados como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Maranhão e Bahia.

Durante o festival, serão realizadas oficinas de licor e receitas com caju, produção de cajuína, culinária do caju, produção de mudas e doce de caju, além de atrações artísticas, palestras e painéis. O presidente da Unisol Brasil, Leo Pinho, fará uma palestra sobre Cooperativismo e Empreendimentos Solidários no dia 25, a partir das 10h.

Programação

24/08

10h às 14h – oficinas interativas de Licor de Caju e de Receitas de Caju

15h – oficinas interativas de Produção de Mudas de Caju e de Culinária do Caju

16h – palestra “Perspectivas da Cajacultura”, com Wagner Juca, e “Regulamentação da produção e comercialização de bebidas”, com Adriana Chagas Barreto (Ministério da Agricultura)

17h – oficina interativa Delícias do Caju

18h – oficina interativa de Doce de Caju, apresentação artística de Gonzaga para Todos e da Banda de Música PM/PI

20h – Amauri Jucá

25/08

10h – oficinas interativas de Produção de Cajuína, Culinária do Caju e Produção de Mudas do Caju. Palestra “Cooperativismo e Empreendimentos Solidários”, com Leo Pinho (Unisol Brasil)

14h – oficina de Receitas de Caju

15h – palestra “A Cajuína sem Gelatina”, com Fernando Abreu (Embrapa/CNPAT/Sebrae), oficinas interativas de Produção de Mudas de Caju e Doce de Caju

16h – painel “Muda de Caju: Inovação ou Tradição?”, com Paulo Roberto e Luis Eduardo, e palestra “Legalização da Produção de Mudas de Caju”, com Alonso da Mota Lamas (Ministério da Agricultura)

17h – atrações artísticas: Grupo de Flauta Música p/Todos e Banda de Música do IFPI

19h – oficina interativa de Produção de Cajuína e apresentação do Balé da Cidade

20h – atrações artísticas

26/08

10h – oficinas interativas de Produção de Cajuína, Produção de Mudas de Caju e Culinária do Caju

15h – oficinas interativas de Doce de Caju e Delícias do Caju

16h – palestra “Movendo o Mundo através de ideias: aprendera empreender”

17h – atração artística: Orquestra Sanfônica – Música para Todos

19h – atrações artísticas, escolha da Garota Cajuína, sorteio de kit de irrigação para produtores de caju e escolha da melhor cajuína

20h – encerramento.

Fonte: Ccom