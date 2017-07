FIEPI realiza Missão internacional na região de Picos

A Missão Técnica Internacional, voltada para o setor da apicultura de Picos e região encerrou na cidade de Oeiras, após passar por Picos, Santo Antonio de Lisboa, Itainópólis e Simplício Mendes, onde o perito francês Thierry Durosselle e comitiva do Sistema FIEPI visitaram, cooperativas, associações, empresas, casas de mel e apiários.

A ação, organizada pelo presidente do Conselho Nacional do SESI, João Henrique Sousa, iniciou no último dia 3 finalizando no dia 7 deste mês. O objetivo da Missão Internacional foi promover um diagnóstico para realização de capacitação e consultoria em tecnologias, inovação, educação, gestão, abrangendo desde a produção até a venda e exportação do mel.

Inicialmente, o presidente do Conselho Nacional do SESI, João Henrique Sousa reuniu empresários, representantes de cooperativas, associações e empresas de mel da região de Picos, parceiras na ação num Café da Manhã para apresentação do perito e o cronograma das atividades da Missão.

No encontro, participaram ainda, Ewerton Pinheiro, Diretor de Relações Institucionais da FIEPI, e o Diretor Regional do SENAI e Superintendente do SESI. Mardônio Neiva, entre outros. Logo após o Café da Manhã, Thierry Durosselle fez a apresentação de um vídeo mostrando os aspectos da atividade apícola no seu país.

De acordo com o presidente do Sistema FIEPI, Zé Filho, agora será preparado um relatório com as análises do que foi constatado e em seguida serão apresentadas as sugestões para melhorar a produção apícola no Piauí.

Para o presidente do Conselho Nacional do SESI, João Henrique Sousa, a Missão foi proveitosa, pois foram colhidas informações importantes com os produtores de mel e isso vai gerar subsídios para que se melhore a qualidade da produção. “Vamos trabalhar a entrada do mel na região da Europa na medida em que quase toda nossa produção é exportada para os Estados Unidos”, explicou João Henrique.

ASCOM