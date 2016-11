Filho do prefeito de Araripina é libertado após sequestro na faculdade

A noite da última quinta-feira(10), o jovem Alexandre Filho, popularmente (Xandinho), 22 anos, filho do prefeito de Araripina, foi vítima de sequestro quando estava deixando a Faculdade na cidade de Juazeiro do Norte.

Surpreendido por dois elementos, foi colocado dentro de um veículo de cor escuro, e rapidamente os indivíduos fugiram tomando rumo incerto.

A família ficou aflita, a polícia foi informada do caso, os amigos ficaram a busca de notícias, e a comunidade de Araripina onde o filho do prefeito é muito querido passou a viver horas de expectativa.

Mas tudo acabou com uma boa notícia. Alexandre Filho (Xandinho), filho do prefeito de Araripina, teria sido liberado pelos sequestradores nas proximidades do distrito de Lagoa do Barro, localidade pertencente ao município de Araripina.

Fonte: Silva Neto – Plantão Policial