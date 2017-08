Final de semana é marcado por acidentes com vítimas fatais

O final de semana em Picos foi marcado por acidentes com vítimas fatais. Dois motociclistas perderam suas vidas após se envolverem em acidentes na BR 316 e no Centro da cidade.

O primeiro acidente com óbito foi registrado na última sexta-feira (25) nas margens da BR 316, entre o shopping e o Terceiro Batalhão de Engenharia e Construção (BEC). A vítima foi um jovem soldado do 3º BEC, identificado como Edson José Lima, da cidade de Simões.

Segundo informações do capitão Elias do 4º BPM, o motociclista seguia no sentido do Centro e acabou colidindo na traseira de uma caminhonete S10.

Elias informou ainda que o jovem ainda foi socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Regional Justino Luz.

A outra vítima de acidente no final de semana foi o feirante José Isidoro de Abreu, mais conhecido como “Zezinho do Caldo de Cana”. O acidente ocorreu na madrugada do último sábado (26), por volta das 4h da manhã, no cruzamento da Praça Josino Ferreira e a Rua Cel. Antônio Rodrigues.

De acordo com o capitão Elias, o motociclista foi colhido por uma mulher, que conduzia uma motocicleta. “A vítima foi socorrida para o Hospital Regional Justino Luz, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito”, disse.

Aroeiras do Itaim

Além dos dois acidentes com vítimas fatais em Picos, a Polícia Militar registou também um acidente com óbito no município de Aroeiras do Itaim.

O motociclista José Carlos de Moura perdeu o controle do veículo e bateu a cabeça no meio fio, vindo a óbito no local.

O acidente aconteceu na PI 379, que liga Picos ao município de Aroeiras do Itaim, na altura do povoado Rodeador.