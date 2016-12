Fla e Romulo acertam contrato; volante viaja à Rússia por liberação

O Flamengo está próximo de confirmar a contratação do volante Romulo, do Spartak Moscou-RUS. Clube e jogador acertaram as bases do vínculo por três anos e dependem da liberação dos russos para sacramentarem a transferência. Os envolvidos no negócio, inclusive, não enxergam o aval do Spartak como obstáculo de acordo com a apuração do UOL Esporte.

Romulo encerrou 2016 em baixa na Rússia. Ele perdeu a posição para o também brasileiro Fernando e tem contrato em Moscou apenas até 30 de junho de 2017. Como o vínculo está na reta final e o salário é considerado elevado para um atleta reserva, as partes estão otimistas em um desfecho rápido e feliz.

O volante de 26 anos se reapresenta ao Spartak no dia 2 de janeiro. A partir daí, ele tratará da liberação junto aos dirigentes russos e ao empresário Carlos Leite. Romulo segue em férias com a família na cidade de Picos e evita comentar as negociações até com as pessoas mais próximas.

O Rubro-negro está confiante e trabalha com a possibilidade de confirmar a contratação na primeira semana de janeiro. O jogador está insatisfeito com a situação que atravessa em Moscou e vê o retorno ao Brasil como uma chance de reeditar boas atuações e ser lembrado para a seleção brasileira.

Romulo foi vendido pelo Vasco ao Spartak Moscou-RUS por R$ 20 milhões em 2012. Ele é considerado pela comissão técnica uma peça fundamental para equilibrar o meio de campo do Flamengo no ano de retorno à Copa Libertadores. A tendência é a de que assuma a vaga de Márcio Araújo, já que tem características para desempenhar a função de primeiro ou segundo homem do setor.