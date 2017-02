Flamengo anuncia picoense Renê como quinto reforço no ano

O lateral-esquerdo Renê, de 24 anos, é oficialmente o quinto reforço do Flamengo para 2017 – o clube já contratou Trauco, Conca, Romulo e Berrío. Ele desembarcou no Rio na manhã desta segunda-feira e será apresentado nesta terça. Com contrato válido por quatro anos, chega para disputar posição com o peruano recém-chegado.

Para tirar Renê do Sport, o Fla paga R$ 3,2 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta.

Nascido em 14 de setembro de 1992, Renê é apenas 20 dias mais novo do que Trauco, seu concorrente direto na briga por vagas na equipe titular. O reforço é conterrâneo do também recém-chegado Rômulo. Ambos são piauienses de Picos.

Formado na base do Picos, Renê chegou ao Sport ainda na categoria júnior e no Leão fez toda sua trajetória profissional. Segundo o site oficial dos pernambucanos, tem 202 partidas e sete gols pelo clube. Conquistou um estadual e uma Copa do Nordeste, ambas em 2014.

Globo Esporte