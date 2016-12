Flamengo inicia conversas para contratar picoense Romulo

O Flamengo negocia para contratar o volante Romulo, ex-Vasco. O jogador foi escolhido pela diretoria e comissão técnica para ocupar a titularidade no setor de meio de campo na função de primeiro volante. Ele está no Spartak Moscou-RUS e chega ao Rio de Janeiro na próxima quarta-feira (7) para passar férias. A informação foi publicada pelo Globoesporte.com e confirmada pelo UOL Esporte.

O volante tem contrato com os russos até 30 de junho de 2017 e foi vendido pelo Vasco por R$ 20 milhões em 2012. Ele pode assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro, mas o Flamengo tenta convencer o Spartak, com ajuda do jogador, a obter a liberação e confirmá-lo como reforço para a Copa Libertadores.

Procurado pela reportagem, o empresário Carlos Leite reforçou que Romulo tem contrato em vigor com os russos até junho e que não tratou sobre isso com o clube atual do atleta. Ele ainda informou que não abrirá conversas com nenhum clube no momento.

Além de Romulo, o Flamengo tenta a contratação de um atacante de lado de campo – Vitinho e Marinho mantêm conversas. Um meia e um lateral-esquerdo também serão contratados pelo Rubro-negro.

Fonte: UOL