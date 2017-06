Flamengo pode receber proposta do futebol turco por Rômulo, diz jornal

Com a aproximação da abertura da janela de transferências internacionais, que será na próxima terça-feira (20), os times correm para reforçar seus elencos, enquanto outros acabam perdendo algumas peças, que pode ser o caso de Rômulo com o Flamengo.

Segundo o jornal Voz da Turquia, o Galatasary estaria interessado em tirar o volante do rubro-negro. A oferta dos turcos seria por volta de £ 8 milhões, equivalente a quase R$ 28 milhões.

O jogador chegou ao Fla no início de 2017, com status de titular, sendo um dos principais reforços para a disputa da Libertadores, porém o volante não conseguiu adquirir ritmo de jogo, sendo sacado por Zé Ricardo, que deu lugar a Márcio Araújo.

Com a má fase vivida pelo Flamengo, muitos torcedores pedem a volta de Rômulo à equipe titular, demonstrando confiança no potencial do atleta.

Fote: Coluna do Flamengo