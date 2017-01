Foragido da Justiça de Valença do Piauí é recapturado em Picos

Nessa última sexta-feira (30), o fugitivo da Justiça de Valença do Piauí, identificado como Leonardo Félix da Silva, foi recapturado por policiais militares e civis. O fugitivo foi encontrado na localidade Ema, no município de Picos.

De acordo com informações repassadas pelo o tenente Elias, da Polícia Militar de Picos, Leonardo fugiu da cadeia no dia 22 de dezembro, após quebrar os cadeados das grades da cela em que ele ficava. O mesmo só foi recuperado, após o serviço de inteligência do 4° Batalhão receber ligações anônimas informando que o indivíduo estava escondido na localidade Ema.

Leonardo Félix da Silva responde judicialmente por tráfico de entorpecentes, roubo e outros crimes na cidade de Valença, e é considerado um indivíduo de alta periculosidade.

Gp1