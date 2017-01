Foragido da Justiça é preso em Marcolândia com dinheiro escondido dentro de bíblia

Um foragido da Justiça de Pernambuco foi preso durante operação em Marcolândia, na noite desta quinta-feira (12). Segundo a polícia, o homem de 38 anos é natural de Salgueiro-PE, e escondia o dinheiro do tráfico de drogas dentro de uma bíblia. Ele já tem três passagens pela polícia pernambucana.

“O suspeito estava há seis meses aqui e não tinha dado conhecimento ao juiz de Petrolina, pois ele está em regime semiaberto. Ele não tem parentes no Piauí e estava mesmo como foragido. A população do bairro já estava cansada da intensa movimentação na região por conta da venda de drogas na residência do suspeito e vinha denunciando”, informou o comandante de policiamento de Marcolândia, tenente Assis.

Além das denúncias da população, a polícia contou com informações de dois homens que atuavam no tráfico de drogas na região e encontram-se presos. Ao chegar na casa onde estava o suspeito, pessoas que estavam comprando drogas fugiram e apenas o traficante foi preso.

“Ele vivia na companhia de dois travestis que vendiam quantidades maiores da droga no posto fiscal de Marcolândia para caminhoneiros, além dele mesmo vender em sua residência. O público maior era formado por menores de idade. Todas as vezes que ele ia começar as vendas, soltava fogos para anunciar. Nós já havíamos estudado a área e assim que ouvimos os fogos fomos ao local”, disse.

G1 Piauí