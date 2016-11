Foragido da justiça é preso pela Força Tática de Paulistana

Nesta quinta-feira (17), por volta das 15h, os policiais da Força Tática do 20° Batalhão, de Paulistana e do GPM de São Francisco de Assis do Piauí, prenderam o foragido da Justiça do Estado de São Paulo, identificado como Mauro Pereira de Alencar, conhecido popularmente como “Cowboy”, de 27 anos, natural de Conceição do Canindé-PI, que encontrava-se residindo atualmente na cidade de São Francisco de Assis do Piauí.

“Temos reiterada e permanentemente orientado nossos policiais militares, principalmente nos GPMs, notadamente nas cidades de menor porte, a procurar identificar e conhecer as pessoas que integram as respectivas comunidades e seus de munícipes, a fim de subsidiar nossas ações. Operações como esta mostram que a tropa tem seguido essa orientação e possibilitam identificar esses indivíduos em ‘débito’ com a sociedade e a justiça”, comentou o major Felipe, Comandante do 20º BPM.

A captura do foragido só foi possível em razão do levantamento de informações e do monitoramento dos hábitos do acusado, que foi identificado e localizado após um trabalho de confrontamento de informações colhidas de diversas fontes. Segundo Mauro “Cowboy” o crime teria ocorrido na cidade de São Paulo em 20/04/2011, quando, após uma discussão de bar, ele teria efetuado 05 disparos de revólver calibre “38” na vítima Paulo Braz da Silva, o “baiano”, no bairro de Bela Vista daquela capital.

O “Cowboy” foi conduzido à Delegacia Regional de Simplício Mendes para a adoção das providências cabíveis.

Fonte: Ascom