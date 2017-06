Foragido é preso dentro de ônibus interestadual em Paulistana

Um homem identificado como Ronilson Santana Caldas, de 39 anos, natural de Petrolina-PE, foi preso na Operação Corujão na noite dessa terça-feira (06), por volta das 22h. A prisão ocorreu na cidade de Paulistana-PI, após a polícia dar cumprimento a um mandado de prisão que estava em aberto em desfavor de Ronilson.

Conforme o comandante do 20º Batalhão da Polícia Militar, major Felipe, o indivíduo foi preso durante abordagem em um ônibus da empresa São Geraldo, que fazia linha Petrolina/Teresina. O mandado de prisão em aberto era do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), do Banco Nacional de Mandados de Prisão do CNJ, que foi verificado pelo policiamento ao fazer consulta no banco de dados do SINESP Cidadão. O mandado era referente ao crime de tráfico de drogas praticado no ano de 2008.

Na oportunidade, Ronilson relatou que foi preso em flagrante com 30kg de maconha no Posto da Polícia Rodoviária Federal, em Teresina. Além disso, informou também que já cumpriu pena e que já foi colocado em liberdade por este crime. “Provavelmente o foragido em questão tenha deixado de comparecer a algum ato processual ao qual tinha dever imposto por obrigação condicional em sentença, ou talvez nunca tenha sido capturado para cumprir pena”, disse major Felipe.

GP1