Força Tática apreende veículo com registro de roubo em Paulistana

Policiais da Força Tática do município de Paulistana, a 400 km de Teresina, realizaram a apreensão de um veículo modelo Gol de cor preta de placa NLG-5098 da cidade de Luziânia- Goiás, que era conduzido por um homem identificado como Natanael da C. Benedito, natural de Paulistana.

De acordo com a Força Tática da Polícia Militar de Paulistana, após verificação foi constatado que existia indícios de que o veículo era furtado/roubado. Em seguida, os policiais conduziram o suspeito para delegacia, onde foi verificado que havia restrição de roubo do veículo na cidade de Brasília, no Distrito Federal.

Natanael da C. Benedito foi autuado e encaminhado para delegacia de Polícia Civil.

