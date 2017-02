Forte chuva faz rios transbordarem na região de Picos

As fortes chuvas que caíram na manhã desta terça-feira, 10, fez com que rios transbordassem nas cidades de Patos, Jacobina, Vera Mendes e Massapê.

As chuvas foram registradas em grande parte das cidades da região de Picos, trazendo alegria e esperança para população do semiárido piauiense. No município de Patos do Piauí, a passagem molhada que é cortada pelo Rio Itaim elevou significativamente o volume de água.

Na cidade de Vera Mendes, o açude onde o Riacho do Gamba deságua e a passagem molhada que é cortada pelo riacho São Fortunato transbordaram. Em Massapê do Piauí, pequenos riachos transbordaram levando a enchente do rio Boa Esperança, que passa pela localidade Vilão.

No município de Jacobina do Piauí, a barragem do Padre, situada entre o bairro Alto São Pedro e o centro da cidade, captou um grande volume de água e transbordou.

