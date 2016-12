Fórum da cidade de Jaicós é arrombado e tem salas reviradas

O Fórum Desembargador Fernando José Lopes, sede do Poder Judiciário na cidade de Jaicós, foi arrombado durante a madrugada desta quinta-feira (1). O arrombamento foi constatado quando os servidores chegaram para iniciar o expediente de trabalho.

Segundo informou o delegado de Polícia Civil, Dr. Gregory Almeida, invasores entraram após arrombarem uma janela na parte de trás do prédio, e reviraram todas dependências do Fórum. As salas onde as portas estavam fechadas, também foram arrombadas, além dos móveis.

O local foi isolado. A perícia criminal de Picos foi acionada e colheu as primeiras informações e imagens. Peritos de Teresina também já estão se deslocando para Jaicós. “Acionamos a perícia e já foi iniciado os trabalhos para tentar descobrir quem foram os responsáveis por esse arrombamento”, disse.

Ainda segundo o delegado, ainda está sendo apurado o que foi levado. A princípio foi constatado que um aparelho celular da Defensoria Pública foi levado pelos arrombadores.

O juiz titular da Comarca de Jaicós. Dr. Franco Morette Felício Azevedo está no local.

