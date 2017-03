Milhares de pessoas lotaram a Avenida Beira Rio na última noite do carnaval de Picos 2017. Os foliões compareceram em grande número durante todas as noites. A abertura do carnaval picoense ocorreu no último sábado (25) com a realização do corso.

Em clima de tranquilidade, alegria e muita folia, os foliões se divertiram bastante dançando músicas em ritmos carnavalescos. Durante os três dias da festa de momo, artistas locais e de outros estados animaram o público.