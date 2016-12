FRANCISCO SANTOS: Pai de vítimas de chacina cobra respostas sobre desfecho do crime

Após nove meses da chacina ocorrida no município de Francisco Santos em que quatro pessoas da mesma família foram brutalmente assassinadas, o caso continua sem respostas. O esposo, pai e tio das vítimas, o agricultor Antônio Raimundo da Silva, cobra pelo desfecho do crime junto às autoridades de Segurança Pública.

O crime que chocou o Piauí ocorreu na localidade Belmonte, zona rural de Francisco Santos. As vítimas são: Maria Teresa Silva, 50 anos (esposa), Fernando Collor da Silva, 26 anos (filho), Francivaldo Antônio da Silva, 24 anos (filho), e Anildo Apolinário, 24 anos (sobrinho).

Segundo Antônio Raimundo da Silva por várias vezes o mesmo tem se deslocado até a Delegacia de Polícia Civil, em Picos, para saber mais detalhes sobre as investigações. Mas até agora as tentativas foram sem sucesso.

“Sempre fico ligando, vou até a delegacia para cobrar da Polícia que o crime seja solucionado. Esta tragédia não pode ser esquecida, pois eu não a esqueço um só minuto. É muito dolorido você perder uma família quase inteira num crime bárbaro deste”, falou muito emocionado o agricultor.

Antônio Raimundo ainda lembra com tristeza aquela noite ao retornar para casa e encontrar os corpos.

“Aquela noite foi um pesadelo. Estava num comício e quando retornei pra minha casa estavam minha esposa, meus dois filhos e meu sobrinho mortos. [chora] isso não pode ficar impune, as pessoas que fizeram isto tem de estar presas”, desabafou.

A nossa equipe de reportagem entrou em contato com o delegado do 3º Distrito de Polícia Civil, Jonatas Felix Brasil, e o delegado regional de Picos Divanilson Sena, que preferiram não se pronunciar sobre o caso. Destacaram apenas que as investigações continuam em andamento.

Relembre o caso

Até o momento, ninguém foi preso. A PM acredita que pelo menos dois suspeitos participaram da chacina e o alvo seria o jovem Anildo Apolinário, recém-chegado na cidade. No local foram recolhidas cápsulas de revólver calibre 38. A motivação para o crime seria vingança ou acerto de contas.

Ainda de acordo com a PM, Anildo foi assassinado com quatro tiros e as demais vítimas com um tiro na cabeça. Equipes de toda a região intensificam as diligências na cidade.

Os corpos das vítimas foram levados para o Hospital Regional Justino Luz, em Picos. Esta é a quarta chacina no Estado em menos de dois anos.

