Francisco Santos: Polícia prende dupla suspeita de assaltos na região

A Polícia Militar de Picos, através da Força Tática, em parceria com os Grupamentos de Geminiano e Santo Antônio de Lisboa, prendeu nessa quinta-feira (23) dois homens suspeitos de realizar vários assaltos na região. A prisão aconteceu no Povoado Boa Viagem, no município de Francisco Santos.

De acordo com o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, após receber denúncias anônimas as guarnições deslocaram até o povoado Boa Viagem e simultaneamente realizaram buscas nas residências de Edson Uilson de Alencar, mais conhecido como “Todo Duro” e de “Ronivan Cigano”.

Nas residências foram encontradas trouxas contendo substância em pó análoga à cocaína e outras com uma substância petrificada análoga ao crack, além de R$ 1.595, sete munições intactas calibre 38, vários celulares, cordões de ouro, relógios, baterias de caminhão, uma caixa de som automotivo, uma serra elétrica e outros objetos.

Os policiais encontraram ainda nas casas dos suspeitos, um carro modelo Corsa Classic contando restrição judicial e várias chaves de veículos automotores.

A polícia acredita que os pertences encontrados com a dupla pertenciam a uma carga roubada recentemente na BR 020.

A dupla foi conduzida à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

Viana informou ainda que “Todo Duro” e “Ronivan Cigano” já tem várias passagens pela polícia.