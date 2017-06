Frentista é morta a facadas em Caldeirão Grande

A frentista identificada pela Polícia como Francisca Melo de Sousa, de 36 anos, foi morta a facadas dentro de casa em Caldeirão Grande do Piauí, município a 134 km de Picos. O crime ocorreu por volta das 13h desta terça-feira (20) e o principal suspeito é o seu companheiro com quem morava há pelo menos cinco meses. O delegado regional Valdo Henrique Verçosa está no município onde realiza diligências neste momento a procura do suspeito, identificado apenas como “Quinino”.

“O principal suspeito pelo crime é o companheiro com quem ela vivia. Não temos detalhes ainda de como foi a ação mas aparentemente foram várias facadas e o rapaz fugiu em seguida”, relatou o delegado.

A vítima foi socorrida por vizinhos enquanto tentava fugir por um corredor ao lado da casa. Muito ferida, Francisca caiu, foi socorrida e levada ainda com vida para o hospital da cidade de Fronteiras, mas não resistiu as lesões e morreu. Uma faca suja de sangue foi deixada no local e pode ter sido usada para o crime. A perícia está sendo realizada.

Moradores da região disseram ter avistado ‘Quinino’ conduzindo uma moto modelo Honda Pop 100 de cor vermelha e estaria só de camisa, entrando por uma estrada vicinal. O suspeito é dono de uma venda de frutas na mesma cidade. Segundo o delegado a Polícia continua em diligências para prender o suspeito ainda hoje.

