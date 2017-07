Fronteiras: Após discussão familiar, homem mata cunhado com quatros tiros

Um homem identificado como Ananias de Sousa Neto é suspeito de matar o próprio cunhado na noite dessa segunda-feira (17) na cidade de Fronteiras. Segundo a Polícia Militar, o crime foi motivado por uma rixa entre os dois.

O crime aconteceu no sítio Almoço, na zona rural da o município. O comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar de Fronteiras, tenente Demerval Santos, informou ao Cidadeverde.com que, após uma discussão familiar, o suspeito efetuou quatro disparos de arma de fogo contra o cunhado.

A vítima, identificada como Manoel Barbosa Machado, era casado com a irmã do autor do homicídio e morreu na hora.

Após o crime, o suspeito adentrou um matagal e fugiu. A Delegacia de Polícia Civil de Fronteiras está investigando o caso e realiza diligências para identificar o paradeiro de Ananias.

Cidade Verde