FRONTEIRAS: Jovens filmam o próprio acidente e vídeo pode mudar rumos da investigação

Imagens que estão circulando em aplicativos de celular podem mudar o rumo das investigações sobre as causas do acidente de carro que provocou a morte da estudante Samantha Maria de Brito, de 22 anos, no último dia 10 de junho. Um vídeo mostra as ocupantes do veículo no exato momento em que o carro, um Ford Fiesta, capota na BR-230, no município de Fronteiras, região Sul do Piauí.

A prima de Jessica, Paloma Maria, confirmou a reportagem que as imagens são verídicas e foram filmadas no momento exato do acidente.

“Elas estavam gravando vídeo voltando da festa como todo jovem faz. Foi um acidente. Não foi proposital”, disse Paloma Maria da Silva.

Em entrevista por telefone ao PITV 2ª Edição, a mãe da jovem que morreu confirmou que o vídeo foi gravado no momento do acidente e que não pretende levar o caso adiante.

A titular da Delegacia de Polícia Civil de Alegrete do Piauí, Robianne Belém, informou que teve conhecimento do vídeo “através de terceiros” e que não atesta a veracidade das imagens. No entanto, ela admite que há possibilidade da gravação ser anexada no procedimento que investiga as causas do acidente.

VÍDEO: VEJA O MOMENTO DO ACIDENTE

“Diante das novas informações contidas no vídeo, se for confirmada sua veracidade, será instaurado procedimento para apurar se a condutora do veículo agiu de forma imprudente, dando causa ao acidente”, informou a delegada.

Nas imagens, as ocupantes do carro aparecem cantando uma música de forró que é tocada no som do veículo quando, de repente, a condutora perde o controle da direção e sofre capotamento. Desesperadas, as mulheres começam a gritar por Deus. O vídeo mostra algumas jovens dormindo no banco de trás e a motorista perde o controle quando se distrai olhando para o celular.

O acidente causou a morte imediata de Samantha Maria Brito, que estava ocupando o banco de trás do carro. Além da estudante, mais cinco mulheres ocupavam o veículo.

O Ford Fiesta estava com lotação acima da permitida e uma das ocupantes faz a viagem no colo de outra. Uma delas, identificada como Jéssica Levanja, de 19 anos, sofreu traumatismo craniano e foi internada no Hospital de Urgências de Teresina. Segundo a assessoria de comunicação da unidade de saúde, a jovem entrou no HUT com traumatismo craniano, fez cirurgia e teve alta médica dez dias depois. Porém, voltou a ser internada no dia 28 de junho, por conta de complicações na cirurgia, e está fazendo um tratamento com antibióticos.

O acidente aconteceu por volta de 5h da manhã. As jovens voltavam de uma festa de aniversário quando o carro capotou no quilômetro 30 da BR 230, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, que atendou a ocorrência.

PRF

O inspetor Jonas Mata afirma que a PRF tem conhecimento do vídeo e, caso seja confirmada a veracidade das imagens, elas serão acrescentadas ao processo que analisa o acidente.

Ainda segundo o inspetor caso a autenticidade do vídeo seja confirmada, estaria comprovado que a jovem dirigiu sem atenção por um determinado momento. Dirigir sem atenção é: se distrair, deixar de olhar pra pista, perder a concentração na hora de dirigir O que configuraria infração leve sujeita a penalidade e multa.

Jessica estava no colo de Samanta no momento do acidente. Familiares e amigos estão realizando um bingo beneficente para custear o tratamento da jovem, que permanece internada no HUT. Para ajudar com uma quantia em dinheiro, pode realizar depósito na conta bancária. Banco do Brasil / AG: 0094-9 / C/C: 52886-2.

Cidade Verde

G1 Piauí