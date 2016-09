Fronteiras: Polícia localiza munição de fuzis e armas enterradas e homem é preso

Foi preso na manhã deste sábado (17) o homem identificado como Anderson, na cidade de Fronteiras. Ele e o suposto comparsa, conhecido como Romário “Bocão”, são suspeitos de realizar assalto a ônibus interestaduais que circulam pelo Piauí e Ceará. Nas casas dos suspeitos, a polícia encontrou um revólver, drogas e munição para fuzil.

“O revólver estava com a numeração suprimida e cinco cartuchos intactos, achamos ainda duas quantidades de substância análoga à maconha pesando cerca de 250g e em outro local foi encontrado um recipiente enterrado contendo cerca de 80 cartuchos de fuzis 7,62; cartuchos de ponto 45 e dois cartuchos calibre 20. No interior dos imóveis foram encontrados jaquetas e balaclavas”, informou a polícia militar do município.

O material foi achado durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, após apuração preliminar da polícia militar da cidade. A polícia recebeu denúncias de que os dois eram suspeitos de participação em assaltos no Piauí e no Ceará e a confirmação veio por meio de uma passagem de ônibus.

“No momento da busca Anderson encontrava-se na sua casa e foi preso em flagrante. Na segunda residência, Romário não encontrava-se, segundo a sua companheira.

“Descobrimos o envolvimento deles no assalto a um ônibus da empresa com a localização de um bilhete. Dentro da propriedade dos infratores, após juntarmos todos os pedaços foi possível identifica o nome do passageiro e data da viagem. Após entrar em contato com a Empresa Guanabara, constatamos que o bilhete era do ônibus da empresa que foi tomado de assalto no dia 31 de agosto quando passava por Francisco Santo, área da BR-020″.

A polícia completou ainda: “Junto estavam vários materiais, como dois celulares, vários carregadores e fones de ouvido das vítimas, dessa forma confirma a presença de ambos os infratores Romario Bocão e Anderson no referido assalto”, explicou.

