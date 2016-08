Fronteiras tem a segunda maior taxa de mortes por arma de fogo no Piauí

Mesmo tendo registrado apenas seis mortes provocadas por arma de fogo entre os anos de 2012 e 2014, a cidade de Fronteiras (PI) tem a segunda maior média em registros deste tipo de crime, perdendo apenas para Teresina. Os dados são do Mapa da Violência 2016, cujos levantamentos incluem apenas cidades com mais de 10 mil habitantes.

Com 11.354 habitantes, a média de mortes por arma de fogo foi fixada em 17,6. Em Teresina, a média é de 34,4 mortes a cada 100 mil habitantes.

Seguem no ranking as cidades de Picos, São Miguel do Tapuio, Simplício Mendes, Cristino Castro, Gilbués, Pio IX, Itaueira e Parnaíba, fechando as dez primeiras colocações.

Ainda de acordo com a pesquisa, as cidades de Pedro II, Piracuruca, Paulistana, Buriti dos Lopes, Jaicós, Amarante, Inhuma, Joaquim Pires, Alto Longá, Avelino Lopes, Itainópolis, Baixa Grande do Ribeiro, Curimatá, Monte Alegre do Piauí e Cabeceiras do Piauí não registraram mortes por arma de fogo entre 2012 e 2014.