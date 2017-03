Fugitivo de penitenciária é preso por tráfico de drogas em Jaicós

Policiais Militares da 3ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar, em Jaicós, prenderam na manhã deste sábado (4) um homem por disparo com arma de fogo e tráfico de drogas. O mesmo homem já era considerado foragido da Colônia Agrícola Major César Oliveira. De acordo com dados do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí (Sinpoljuspi) o homem preso neste sábado é um dos 75 detentos que já fugiram da unidade neste ano.

O homem, de 26 anos, foi preso na localidade Maria Preta, na zona rural de Jaicós e era considerado foragido da Colônia Agrícola Major César Oliveira, voltada para detentos no regime semiaberto, desde oito de janeiro deste ano. O novo mandado de prisão contra o homem foi expedido em 23 de fevereiro pelo juiz Franco Morette Felício de Azevedo por disparo de arma de fogo e tráfico de drogas.

A determinação do juiz Franco Morette era que o preso fosse recolhido a Penitenciária José de Deus Barros, em Picos.

G1 Piauí